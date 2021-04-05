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Güzelyurt’ta spor tesisleri elektriğe kavuştu

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Güzelyurt’ta spor tesisleri elektriğe kavuştu
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Niyazi ERGÜLEN
Geçtiğimiz haftalarda elektrik borcundan dolayı elektrikleri kesilen Güzelyurt Spor Kompleksi yeniden elektriğe kavuştu.
Elektrik sayaçları ayrılan ve yeni hat çekilerek yeni sayaç takılan Güzelyurt Spor Kompleksi içerisinde bulunan tesisler de böylelikle karanlıktan kurtulup yeniden aydınlığa kavuştular. Spor Dairesi Güzelyurt sorumlusu Süleyman Kıpçak da süreç içerisinde yoğun şekilde çalışarak elektriklerin bağlanmasına katkı koydu.
 
 
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