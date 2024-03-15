banner913
banner932
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı
22 0
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
Çeler: “TDP, topluma umut olma kapasitesine sahip bir parti”
11 0
 
En fazla yağışı Koruçam aldı
En fazla yağışı Koruçam aldı
23 0
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
17 0
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
19 0
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
29 0
banner1012

Birinci Lig’e ikinci bilet sahibini arıyor

banner974
Birinci Lig’e ikinci bilet sahibini arıyor
banner971
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’in 17. Hafta bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 16. Hafta sonunda 1. Lig2e yükselen ilk takı beyaz Grubu şampiyon tamamlayan Atoll Kozanköy olurken, Kırmızı Grup’tan ise 1. Lig’e yükselecek takımın kim olacağı son iki haftaya girilirken henüz kesinleşmiş değil. Lider olan Northernland Dipkarpaz, Kaplıca Karadeniz 61 ve Dörtyol takımları şampiyonluk için mücadele veriyor.
 
Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig 17.Hafta programı
Beyaz Grup
16 Mart 2024, Cumartesi
10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-T.E.Dikmen Gücü (Halil Atlar)
10.45 Balıkesir Stadı G.S.Düzova-A.Kozanköy (Cenk A.Özfuttu)
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı B.Bağcıl-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)
10.45 Zümrütköy Stadı Mevlevi-Karaoğlanoğlu (Serkan Özdenkçi)
10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy-Demirhan (Emre Öztaşlı)
Kırmızı Grup
17 Mart 2024, Pazar
14.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Pile (Sabriye Atikoğlu)
10.45 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Z.E.Yenierenköy (Arif Malek)
10.45 Akova Eray Vudalı Stadı G.G.Akova Vuda-İncirli (Mehmet V.Çelik)
10.45 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı Dörtyol-Tuzlaspor (İbrahim Katmer)
14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Türkmenköy (Ahmet Genç)
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.