Birinci Lig’e ikinci bilet sahibini arıyor

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’in 17. Hafta bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. 16. Hafta sonunda 1. Lig2e yükselen ilk takı beyaz Grubu şampiyon tamamlayan Atoll Kozanköy olurken, Kırmızı Grup’tan ise 1. Lig’e yükselecek takımın kim olacağı son iki haftaya girilirken henüz kesinleşmiş değil. Lider olan Northernland Dipkarpaz, Kaplıca Karadeniz 61 ve Dörtyol takımları şampiyonluk için mücadele veriyor.Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig 17.Hafta programı10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-T.E.Dikmen Gücü (Halil Atlar)10.45 Balıkesir Stadı G.S.Düzova-A.Kozanköy (Cenk A.Özfuttu)14.00 Bostancı Bağcıl Stadı B.Bağcıl-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)10.45 Zümrütköy Stadı Mevlevi-Karaoğlanoğlu (Serkan Özdenkçi)10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy-Demirhan (Emre Öztaşlı)14.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Pile (Sabriye Atikoğlu)10.45 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Z.E.Yenierenköy (Arif Malek)10.45 Akova Eray Vudalı Stadı G.G.Akova Vuda-İncirli (Mehmet V.Çelik)10.45 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı Dörtyol-Tuzlaspor (İbrahim Katmer)14.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Türkmenköy (Ahmet Genç)