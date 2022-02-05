Göçmen fırsat tepti

Göçmenköy konuk olduğu Binatlı deplasmanında 63. dakikada kazandığı penaltıyı Bekir Yıldız gole çeviremeyince galibiyet fırsatını tepti ve maç başladığı gibi 0 -0 bitti

Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Abdullah Genç

Binatlı: Yunus, Ayhan(Erdem), Sertaç(Arda), Ali Özbahar, İsmail Kone, Hasan Ağaç (Darbaz), Mehmetali, Abdullah Umut(Hüseyin Tomak), Mehmet Bahattin, Fikri, Alattin

Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit (Umut), Cemal Yaşınses, Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız(Kemal Uçaner), Burak(Fikret), Hüseyin Taşçı, Mevlüt (Mahmut), Badara Sylla, Mehmet Göçben (Arda), Mahmut İneci



Niyazi ERGÜLEN

Süper Ligde riskli bölgede bulunan Binatlı ile rahat konumdaki Göçmenköy arasındaki maçtan gol sesi çıkmadı.

Pozisyonu az geçen ilk devrede gerek Binatlı gerekse de Göçmenköy, gol atmayı başaramazken, devre 0 – 0 sonuçlandı.

İkinci devreye Göçmenköy daha etkili başlarken, 64. dakikada Ayhan’ın Arda’yı düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Bekir Yıldız kullanırken kaleci Yunus gole izin vermedi.

Geriye kalan bölümde de Binatlı ataklarında Göçmenköy kalecisi Ali Duvarcı, Göçmenköy ataklarında ise Binatlı kalecisi Yunus pozisyonlarda gol izni vermezken, maç 0 – 0 bitti.

Üner Berkalp StadıUtku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Abdullah GençYunus, Ayhan(Erdem), Sertaç(Arda), Ali Özbahar, İsmail Kone, Hasan Ağaç (Darbaz), Mehmetali, Abdullah Umut(Hüseyin Tomak), Mehmet Bahattin, Fikri, AlattinAli Duvarcı, Reşit (Umut), Cemal Yaşınses, Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız(Kemal Uçaner), Burak(Fikret), Hüseyin Taşçı, Mevlüt (Mahmut), Badara Sylla, Mehmet Göçben (Arda), Mahmut İneciSüper Ligde riskli bölgede bulunan Binatlı ile rahat konumdaki Göçmenköy arasındaki maçtan gol sesi çıkmadı.Pozisyonu az geçen ilk devrede gerek Binatlı gerekse de Göçmenköy, gol atmayı başaramazken, devre 0 – 0 sonuçlandı.İkinci devreye Göçmenköy daha etkili başlarken, 64. dakikada Ayhan’ın Arda’yı düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Bekir Yıldız kullanırken kaleci Yunus gole izin vermedi.Geriye kalan bölümde de Binatlı ataklarında Göçmenköy kalecisi Ali Duvarcı, Göçmenköy ataklarında ise Binatlı kalecisi Yunus pozisyonlarda gol izni vermezken, maç 0 – 0 bitti.