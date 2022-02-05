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Göçmen fırsat tepti

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Göçmenköy konuk olduğu Binatlı deplasmanında 63. dakikada kazandığı penaltıyı Bekir Yıldız gole çeviremeyince galibiyet fırsatını tepti ve maç başladığı gibi 0 -0 bitti

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Göçmen fırsat tepti
Stad: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Abdullah Genç
Binatlı: Yunus, Ayhan(Erdem), Sertaç(Arda), Ali Özbahar, İsmail Kone, Hasan Ağaç (Darbaz), Mehmetali, Abdullah Umut(Hüseyin Tomak), Mehmet Bahattin, Fikri, Alattin
Göçmenköy: Ali Duvarcı, Reşit (Umut), Cemal Yaşınses, Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız(Kemal Uçaner), Burak(Fikret), Hüseyin Taşçı, Mevlüt (Mahmut), Badara Sylla, Mehmet Göçben (Arda), Mahmut İneci
 
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde riskli bölgede bulunan Binatlı ile rahat konumdaki Göçmenköy arasındaki maçtan gol sesi çıkmadı.
Pozisyonu az geçen ilk devrede gerek Binatlı gerekse de Göçmenköy, gol atmayı başaramazken, devre 0 – 0 sonuçlandı.
İkinci devreye Göçmenköy daha etkili başlarken, 64. dakikada Ayhan’ın Arda’yı düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu Bekir Yıldız kullanırken kaleci Yunus gole izin vermedi. 
Geriye kalan bölümde de Binatlı ataklarında Göçmenköy kalecisi Ali Duvarcı, Göçmenköy ataklarında ise Binatlı kalecisi Yunus pozisyonlarda gol izni vermezken, maç 0 – 0 bitti.
 
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