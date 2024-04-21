Göçmen çelmesi, lideri etkilemedi

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Berk Bağrıkara, Abdullah Genç
Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac, Reşit, İbrahim, Remzi, Quentin, Samet, Toure, Mevlüt, Eray
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Yusuf, Emre, Mustafa, Erhun, Ünal, Nevzat, Doukara, Dino Peter, Zihni
Goller: 78' Gitme Toure (Göçmenköy), 36’Emre Özsin (MTG)
AKSA Süper Lig’de 28.hafta maçında Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.
Mağusa Türk Gücü 36.dakikada Göçmenköy savunması ve kalecisini yaptığı hatada Emre Özsin ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar buldu. 78'de gelişen Göçmenköy atağında Gime Toure topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. 1-1'den sonra her iki takım da pozisyonlara girse de başka gol atma başarısı gösteremedi ve puanlar paylaşıldı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|28
|25
|1
|2
|104
|21
|83
|76
|2.
|Cihangir GSK
|28
|24
|1
|3
|66
|23
|43
|73
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|28
|18
|2
|8
|73
|44
|29
|56
|4.
|Göçmenköy İYSK
|28
|15
|6
|7
|56
|37
|19
|51
|5.
|Doğan Türk Birliği
|28
|14
|5
|9
|59
|37
|22
|47
|6.
|Çetinkaya TSK
|27
|13
|4
|10
|59
|43
|16
|43
|7.
|Karşıyaka SK
|27
|12
|7
|8
|55
|47
|8
|43
|8.
|Alsancak Yeşilova SK
|28
|12
|3
|13
|49
|48
|1
|39
|9.
|Yenicami AK
|28
|11
|4
|13
|47
|53
|-6
|37
|10.
|Lefke TSK
|28
|10
|5
|13
|34
|41
|-7
|35
|11.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|28
|10
|4
|14
|50
|63
|-13
|34
|12.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|28
|9
|4
|15
|49
|58
|-9
|31
|13.
|Mesarya SK
|28
|9
|2
|17
|33
|57
|-24
|29
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|28
|8
|2
|18
|32
|63
|-31
|26
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|28
|4
|3
|21
|37
|94
|-57
|15
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|28
|1
|3
|24
|25
|99
|-74
|6