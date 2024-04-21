Göçmen çelmesi, lideri etkilemedi

Northernland Kıbrıs Kupası’nda finale kalan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü ligin 28. haftasında karşı karşıya gelirken maç 1-1 berabere bitti, ancak bu sonuç MTG’nin takipçisi Cihangir’le puan farkını 3’e çıkarmasına yaradı

Yer: Lefkoşa Atatürk StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Berk Bağrıkara, Abdullah GençGöçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac, Reşit, İbrahim, Remzi, Quentin, Samet, Toure, Mevlüt, ErayMağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Yusuf, Emre, Mustafa, Erhun, Ünal, Nevzat, Doukara, Dino Peter, ZihniGoller: 78' Gitme Toure (Göçmenköy), 36’Emre Özsin (MTG)AKSA Süper Lig’de 28.hafta maçında Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.Mağusa Türk Gücü 36.dakikada Göçmenköy savunması ve kalecisini yaptığı hatada Emre Özsin ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar buldu. 78'de gelişen Göçmenköy atağında Gime Toure topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. 1-1'den sonra her iki takım da pozisyonlara girse de başka gol atma başarısı gösteremedi ve puanlar paylaşıldı.