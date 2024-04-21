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Göçmen çelmesi, lideri etkilemedi

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Northernland Kıbrıs Kupası’nda finale kalan Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü ligin 28. haftasında karşı karşıya gelirken maç 1-1 berabere bitti, ancak bu sonuç MTG’nin takipçisi Cihangir’le puan farkını 3’e çıkarmasına yaradı

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Göçmen çelmesi, lideri etkilemedi
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Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Atlar, Berk Bağrıkara, Abdullah Genç
Göçmenköy: Kıvanç, Bilal, Isaac, Reşit, İbrahim, Remzi, Quentin, Samet, Toure, Mevlüt, Eray
Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Yusuf, Emre, Mustafa, Erhun, Ünal, Nevzat, Doukara, Dino Peter, Zihni
Goller: 78' Gitme Toure (Göçmenköy), 36’Emre Özsin (MTG)
 
AKSA Süper Lig’de 28.hafta maçında Göçmenköy ile Mağusa Türk Gücü karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti ve puanlar paylaşıldı.
Mağusa Türk Gücü 36.dakikada Göçmenköy savunması ve kalecisini yaptığı hatada Emre Özsin ile golü buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
 İkinci devrede her iki takım da pozisyonlar buldu. 78'de gelişen Göçmenköy atağında Gime Toure topu ağlara gönderdi ve skora denge geldi. 1-1'den sonra her iki takım da pozisyonlara girse de başka gol atma başarısı gösteremedi ve puanlar paylaşıldı.
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 28 25 1 2 104 21 83 76
2. Cihangir GSK 28 24 1 3 66 23 43 73
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 28 18 2 8 73 44 29 56
4. Göçmenköy İYSK 28 15 6 7 56 37 19 51
5. Doğan Türk Birliği 28 14 5 9 59 37 22 47
6. Çetinkaya TSK 27 13 4 10 59 43 16 43
7. Karşıyaka SK 27 12 7 8 55 47 8 43
8. Alsancak Yeşilova SK 28 12 3 13 49 48 1 39
9. Yenicami AK 28 11 4 13 47 53 -6 37
10. Lefke TSK 28 10 5 13 34 41 -7 35
11. Pera L. Gençler Birliği SK 28 10 4 14 50 63 -13 34
12. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 28 9 4 15 49 58 -9 31
13. Mesarya SK 28 9 2 17 33 57 -24 29
14. Küçük Kaymaklı TSK 28 8 2 18 32 63 -31 26
15. Yeniboğaziçi DSK 28 4 3 21 37 94 -57 15
16. Türk Ocağı Limasol 28 1 3 24 25 99 -74 6
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