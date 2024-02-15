Göçmen, Bostancı'dan turla döndü

Yer: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Baran Marangoz, Emirhan Yılmaz

Yalova: Övgü İzci (Dk 85 Hüseyin Hanalp), Sergülen Rüstemoğlu, Rüzgar Durğun, Aydın Gül, Mehmet Kum (Dk 70 Ahmet Hasan), Selçuk Dilik (Dk 46 Umutcan Halil İneci), Erkan Gezici, Ali Bingöller, Arda Öner, Darbaz Dönmezsoy (Dk 75 Beyaz İneci), Hamdi İşkey (Dk 46 Metin Serdar)

Göçmenköy: Kıvanç Demircioğlu, Bilal Ceylan, Isaac Owusu, Reşit Erişik (Dk 46 Mevlüt Önal), Remzi Betmezoğlu, Quentın Debouto (Dk 46 Mustafa Kızıl), Samet Akrep, Kadir Çetinkaya, Gime Toure (Dk 61 Süleyman Kaylak), Eray Vudalı (Dk 46 Arda Karacan), İbrahim Çıdamlı (Dk 88 Kemal Yıldırım)

Goller: Dk 14 ve Dk 18 Quentin Debouto, Dk 34 Remzi Betmezoğlu (Göçmenköy)



İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Kupası 2. Turunda Süper Lig ekibi Göçmenköy deplasmanda karşılaştığı Birinci Lig ekibi Yalova karşısında 3 – 0’lık farklı skorla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği karşılaşmada Göçmenköy’e çeyrek final biletini getiren golleri ilk devrede 14 ve 18. dakikalarda Quentin Debouto ile 34. dakikada Remzi Betmezoğlu kaydetti.

Maçın ikinci devresinde tempoyu düşüren Göçmenköy, skoru korurken maçın skoru 3 – 0 şeklinde oluştu.

