Doğan, tur biletini ilk devreden aldı

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Hasan Baldan, Abdulkadir Karadağ

Doğan Türk Birliği: Ozan Moroğlu, Ahmet Sönmez, Selim Saygı (Güvenç Sakallıoğlu), Arda Metin (Kemal Arslan), Rifat Hacıarifoğlu (İsa Beşli), Tunahan Şencan (Selim Yılmaz), Ali Savaşan, Ufuk Andiç, Koral Saymaz, Quadri İbrahim, Farouk Dadzie (Efe Kande)

Lefke: Vedat Ergel, Aykut Esmeraslan (Kaan Savaşkan), Mustafa Tahsildaroğulları (Yılmaz Şipal), Okan Gün, Yasin Bitik (Uvanç Recaioğlu), Mehmet Ali Avunç, Berk Öreç, Erkan Yolaç, Gökhan Titiz (Yao Kouassi), Tahsin Ergel (Issa Constantinides), Hasan Çaka

Goller: Dk 8 Koral Saymaz, Dk 20 ve Dk 53 Quadri İbrahim, Dk 25 Arda Eren Metin (DTB) – Dk 78 Yılmaz Şipal, Dk 84 Yao Assamoi Kouassi (Lefke)



Kıbrıs Kupası 2. Tur maçında Doğan Türk Birliği, Lefke’yi Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda konuk etti.

Doğan Türk Birliği ilk devrede 3 gol bulduğu karşılaşmayı 4 – 2 kazanırken, çeyrek finale yükselen takım oldu. Lefke karşısında Doğan Türk Birliği’ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Koral Saymaz, 20 ve 53. dakikalarda Quadri İbrahim ve 25. dakikada Arda Metin kafayla kaydetti. Lefke’nin gollerini ise 78. dakikada Yılmaz Şipal ve 84. dakikada Yao Kouassi attı.

