Girne’de iki isimle yollar ayrılıyor

Girne’nin 1. Lig temsilcilerinden Girne Halk Evi takımında yeni sezon çalışmaları devam ederken iç transferde yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayan futbolculara başka takımlara görüşme izni verildi.

Girne Halk Evi takımının tecrübeli defans oyuncusu Halil Esen ve genç yeteneklerinden Alpay Eminoğlu ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle kiralık veya satılık listesine konuldular.

