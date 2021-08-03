Girne, Ümit’i istiyor

Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nin yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Bülent Aytaç yönetiminde devam ediyor.

Transferlerle kadrosunu şekillendirmeye çalışan kırmızı beyazlılar, Mehmet Yıldız ve Mustafa Tekpınar’dan sonra bu kez de deneyimli orta saha oyuncusu Ümit Genç ile ilgilenmeye başladı. Birçok önemli takımda forma giymesine rağmen sakatlıklarla boğuşan Ümit Genç, yeni bir çıkış yakalama adına Girne Halk Evi ile antrenmanlara başladı.

