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Yenicami kiralık listesini güncelledi

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Yenicami kiralık listesini güncelledi
Yenicami Kulübü bir süre önce yayınladığı ve 2021 – 2022 futbol sezonu öncesi kiralanması düşünülen oyuncular listesini güncelledi.
Söz konusu oyuncular aşağıdaki gibidir: "İdris Yekli, Yılmaz Yıldırımlar, Nedim Kaplan, Emre Taşkın, Oğuzhan Kara, Efe Türker Var, Ali Üçtaş ve Mahmut Amasyalı"
 
 
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