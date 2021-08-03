Yenicami kiralık listesini güncelledi

Yenicami Kulübü bir süre önce yayınladığı ve 2021 – 2022 futbol sezonu öncesi kiralanması düşünülen oyuncular listesini güncelledi.

Söz konusu oyuncular aşağıdaki gibidir: "İdris Yekli, Yılmaz Yıldırımlar, Nedim Kaplan, Emre Taşkın, Oğuzhan Kara, Efe Türker Var, Ali Üçtaş ve Mahmut Amasyalı"



