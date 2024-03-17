Girne nefes aldı

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete AdanırStadı

Hakemler:FatihBardakçıoğlu, EmreÇevikdal, ÖzalÇağlayan

GHE:Feyyaz, Çağdaş, MahmutErkan, Mustafa Yıldırım, Mehmet Gürpınar, Mustafa Yaşar, Sezgin, AhmetGüliçli, Sezer, Soyer, Eşref

Maraş:Ramazan, Serkan, Ömer, Alp, EmreUysal, EmreKaraciğer, Aras, Emir, Yıldıray, Mehmet Ergün, İlhan

Kırmızı kart: 23.Dk Mehmet Ergün, 90.Dk Ömer (Maraş)

Goller: 42.Dk Mehmet Gürpınar, 71.Dk Sezer, 75.DK Çağdaş (GHE)- 55.Dk EmreUysal, 64.Dk Emir (Maraş)





Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Birinci Ligde 23. Hafta maçında Girne Halk Evi, Maraş’ı konuk etti.

Girne Halk Evi – Maraş maçı Mete Adanır Stadı’nda oynanırken, maçı Fatih Bardakçıoğlu yönetti. Çekişmeli başlayan maçın 23. Dakikasında yaşanan gerginlikte Maraş’tan Mehmet Ergün Çekiç, rakibi Mehmet Gürpınar’a küfrettiği gerekçesiyle direk kırmızı kart gördü. Mehmet Gürpınar, 42’de takımını öne geçirdi. 1 – 0

İkinci devreye 10 kişi oynayan Maraş oldukça etkili başladı. Önce Emre Uysal daha sonra ise Emir Dolu’nun frikik golüyle skor 1 – 2 oldu.

Son 20 dakikada rakibin üzerine giden Girne Halk Evi, Sezer’in kafa golüyle skoru eşitlerken, 75’te savunmadan ileriye çıkan kaptan Çağdaş skoru belirledi. 3 – 2

