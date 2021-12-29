Girne kupada var

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Girne Halk Evi, Birinci Lig ekibi Çanakkale’yi, Mete Adanır Stadında konuk etti. Serkan Durmaz’ın yönettiği maçı Girne Halk Evi zorlanmadan 4 – 1 kazandı. Girne Halk Evi’nin gollerini Yankı Aktül, Salih, Ali Nazlıoğlu ve Ümit Genç atarken, Çanakkale’nin tek golü Rifat Sonatlı’dan geldi.



