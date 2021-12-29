Gol yağmurundan Baf çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Nicosia Group Kıbrıs Kupası'nda 1.tur ilk gün maçları oynandı.

Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu, Birinci Lig ekibi İncirli’ye, Hüseyin Atıncıoğlu Stadında konuk oldu. Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği maç gol düellosu şeklinde geçerken, 11 gollü maçı kazanan Baf Ülkü Yurdu oldu.

Baf Ülkü Yurdu’nun gollerini Sami Demirbilek 2, Mustafa Gardiyanoğlu, Ömer Ulaş, Mustafa Yorulmaz, Onur Konuğuş ve penaltıdan Doğan Ertürk attı. İncirli’nin golleri biri penaltıdan olmak üzere Sami Ergazi 2, Bekir Bilgi ve Hakan Bulut attı.



