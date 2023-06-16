Girne Karması ve Gazimağusa Karması kayıpsız

U16 Karmaları'nda heyecan sürüyor. İlk iki hafta maçları sonucunda Girne Karması ve Gazimağusa Karması yollarına kayıpsız devam ediyorlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve Asbuzusponsorluğunda gerçekleşen U16 Bölge Karma maçlarında 2.hafta tamamlandı. Karşılaşmalarda Lefkoşa Karması, Güzelyurt / LefkeKarması'nı 2-0 mağlup ederken, Girne Karması, İskele Karması'nı 2-0 ile geçti. Gazimağusa Karması ise Mesarya Karması karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Girne Karması ve Gazimağusa Karması yoluna kayıpsız devam ederken, Lefkoşa ve Güzelyurt / Lefke Karması bu iki ekibi takip ediyor.

Asbuzu U16 Bölge Karmaları'nda 3.haftadaki maçlar 18 Haziran 2023 Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Program şöyle;

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Gazimağusa Karması

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Güzelyurt / Lefke Karması - Mesarya Karması

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: İskele Karması - Lefkoşa Karması



