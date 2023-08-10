Girne Halk Evi’nde iki imza birden

Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi 2 futbolcuya resmi imzaları attırdı. Girne Halk Evi, BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz’da sezonu tamamlayan kaleci Burak Eligön ve Soyer Akbaş’a imza attırdı. Burak böylelikle 1 sezon aradan sonra takımına dönerken, Soyer de yeni takımına katıldı. Futbolcuların imza töreninde teknik direktör AfünGirgen de yer aldı

