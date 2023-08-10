Girne Halk Evi’nde iki imza birden

Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi 2 futbolcuya resmi imzaları attırdı. Girne Halk Evi, BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz’da sezonu tamamlayan kaleci Burak Eligön ve Soyer Akbaş’a imza attırdı. Burak böylelikle 1 sezon aradan sonra takımına dönerken, Soyer de yeni takımına katıldı. Futbolcuların imza töreninde teknik direktör AfünGirgen de yer aldı
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.