banner913
banner932
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere
Güneyde Yüksek Mahkeme'den Kıbrıslı Türklere "hayır"
121 0
“Bu mutluluk tarif edilemez”
“Bu mutluluk tarif edilemez”
45 0
 
Özorun görevden alınıyor
Özorun görevden alınıyor
66 0
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
Lefkoşa’da elektrik kesintisi
41 0
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
Rus Büyükelçiliği, KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
34 0
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
61’inci Mehmetçik Üzüm Festivali’nde geleneksel Kıbrıs gecesi düzenlendi
29 0
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
Gazimağusa Türk Maarif Koleji spor kafilesi “Görev Şehidi” sayılcak
50 0
banner964

Girne Halk Evi’nde iki imza birden

banner476

banner825
Girne Halk Evi’nde iki imza birden
banner971
Birinci Lig ekiplerinden Girne Halk Evi 2 futbolcuya resmi imzaları attırdı. Girne Halk Evi, BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ Boğaz’da sezonu tamamlayan kaleci Burak Eligön ve Soyer Akbaş’a imza attırdı. Burak böylelikle 1 sezon aradan sonra takımına dönerken, Soyer de yeni takımına katıldı. Futbolcuların imza töreninde teknik direktör AfünGirgen de yer aldı
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.