U14 Ligi’nde grup maçları tamamlanıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde 10.hafta oynanacak maçların ardından grup maçları tamamlanıyor.
DİGİTÜRK KIBRIS U14 Ligi 10. HAFTA PROGRAMI
1.GRUP
11 Ağustos 2023, Cuma
18.45 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası Binatlı YSK – Baf Ülkü Yurdu (Selim Kaynarca)
18.45 Güzelyurt Sentetik Sahası Yalova SK – Lefke TSK (Hülya Güney)
20.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Doğukent SK – Yükseliş İSK (Yusuf Atlar)
2.GRUP
13 Ağustos 2023, Pazar
18.45 SAHASI BELLİ DEĞİL Yenicami AK – Küçük Kaymaklı TSK (Mustafa Torun)
20.45 Göçmenköy Stadı Göçmenköy İYSK – Çetinkaya TSK (Yusuf Atlar)
3.GRUP
12 Ağustos 2023, Cumartesi
18.45 Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı Limasol – Girne Halk Evi (Buse Bağrıkara)
18.45 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy SK – Doğan Türk Birliği (Arda Şengül)
20.45 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Karaoğlanoğlu SK – Alsancak Yeşilova TSK (Mert Aksu)
4.GRUP
12 Ağustos 2023, Cumartesi
20.45 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe KKSK – Düzkaya KOSK (Nurhan Kutlugün)
20.45 Balıkesir Stadı Cihangir GSK – Dilekkaya ASK (İbrahim Katmer)
20.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Taşkent TSK – Lefkoşa Spor Birliği (Şahin Coşkun)
5.GRUP
13 Ağustos 2023, Pazar
18.45 Gaziköy Şenol Stadı Mesarya SK – Vadili TÇBSK (Mehmetcan Erli)
18.45 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı Türkmenköy ASK – Dörtyol SK (Abdulkadir Karadağ)
18.45 GazimağusaYonpaş Arena Yonpaş Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü (YusufcanDönder)
6.GRUP
11 Ağustos 2023, Cuma
18.45 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Yenierenköy TSK – 1461 İskele Trabzonspor (Ömer Köse)
18.45 Mehmetçik Stadı Yedikonuk SK – BafCanbulat SK (Cenk A.Özfuttu)
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