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Girne Halk Evi’nde Girgen ile yollar ayrıldı

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Girne Halk Evi’nde Girgen ile yollar ayrıldı
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Aksa 1. Lig’de düşme potası içinde yer alan Girne Halk Evi’nde teknik direktör Afün Girgen ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Konuyla ilgili Girne Halk Evi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
“2023-24 sezonun başlangıcından itibaren Takımımızın Teknik direktörlük görevini üstlenen Hocamız Afün Girgen ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız . Afün hocamıza ve ekibine (Gökhan Mami, Tunç Çağlar) bundan sonraki TD’lük kariyerlerinde başarılar dileriz”
 
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