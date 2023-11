Girne Halk Evi ve Baf Ülkü Yurdu futbolcularına ceza yağdı

AKSA A2 1. Ligi’nde Girne Halk Evi – Baf Ülkü Yurdu müsabakasında maçın bitiş düdüğü ile birlikte yaşanan saha olayları neticesinde Girne Halk Evi futbolcuları Halit Helvacı, Hüseyin Teke, Arda Bayrakçı ve Baf Ülkü Yurdu futbolcuları Gökhan Kaşıkcı ile Fatih Çeker, Disiplin Kurulu tarafından 10 ile 17 maç arasında men cezasıyla cezalandırıldı

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu 19.11.2023 tarihinde, Girne Pia Bella Sahası’nda oynanan Girne Halk Evi – Baf Ülkü Yurdu AKSA A2 1.Lig müsabakasında maçın bitiş düdüğü ile birlikte yaşanan saha olayları neticesinde Girne Halk Evi futbolcuları 114744 lisans numaralı Halit Helvacı, 113927 lisans numaralı Hüseyin Teke ve Baf Ülkü Yurdu futbolcuları 116847 lisans numaralı Gökhan Kaşıkcı ve 116310 lisans numaralı Fatih Çeker DS-7/2023-2024 sevk numarasıyla Disiplin Kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Disiplin Kurulu hakem ve gözlemci raporları ışığında olayların GHE oyuncusu Halit Helvacı’nın BÜY SK oyuncusu Gökhan Kaşıkçı’ya saldırmasıyla birlikte başladığı, sonrasında karşılıklı tekme, tokat ve yumruklaşmaya dönen kavga neticesinde başladığını tespit etmiştir. Akabinde, Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Mert Yurt’un yere düşmesi ile birlikte yine Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Fatih Çeker’in arkadaşına yardım maksatlı gelmesine rağmen rakip takım oyuncularına tekme sallayarak saldırganlığını ve o esnada Girne Halk Evi oyuncusu Hüseyin Teke’nin yerde yatan rakip takım oyuncusu Mert Yurt’un yüzüne ve sırtına birkaç kez tekme vurduğunu; devamında ise Girne Halk Evi oyuncusu Arda Bayrakçı’nın takım arkadaşı Hüseyin Teke’nin yanında rakip takım oyuncularına yönelik gelişi güzel saldırdığını ve tekme savurduğunu tespit etmiştir.

Ayrıca yaşanan olaylar neticesinde Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Mert Yurt’un çenesinin iki yerinden de kırıldığı hususu da Kurulumuzun bilgisine getirilmiştir.

Kurulumuz, yapmış olduğu değerlendirmede sevk edilen tüm oyuncuların ve sevk edilmeyen fakat hakem ve gözlemci raporlarında olaylara karıştığı tespit edilen Girne Halk Evi oyuncusu Arda Bayrakçı’nın Disiplin Talimatının 44. Maddesini ihlal ettiklerini tespit etmiştir.

Dolayısı ile Kurulumuz ceza verirken, yaşanan olayların vahametini ve oyuncuların olaylardaki katkılarının ayrı ayrı değerlendirilmesinin daha doğru olacağı kanaatiyle olayı başlatan

Girne Halk Evi oyuncusu Halit Helvacı’ya DT 44 (1) uyarınca 15 ( On Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

Girne Halk Evi oyuncusu Hüseyin Teke’ye DT 44 (1) uyarınca 17 (On Yedi) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Girne Halk Evi oyuncusu Arda Bayrakçı’ya DT 44 (1) uyarınca 11 (On Bir) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Gökhan Kaşıkcı’ya DT 44 (1) uyarınca 10 (On) resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

Baf Ülkü Yurdu oyuncusu Fatih Çeker’e 10 (On) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar vermiştir.