Aksa Ligleri ve U-16 liginde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 17-18-19 Kasım 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Hüseyin Cevdet Demirel (Doğukent), Faruk Çeler (Miracle Değirmenlik), Murat Kılınç (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Yusuf Kumaş (Binatlı), Murat Erişik (Ozanköy), Samet Şimşek (Ozanköy)

2 Maç: Ramazan Aytaş (Türk Ocağı Limasol), Rıdvan Aşan (ChinaBazaar Gençlik Gücü)

3 Maç: Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Hamis Çakır (Alsancak Yeşilova)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Yunus Emre Bal (M. HacıaliYılmazköy), Serkan Zeyin (Düzkaya ), Ahmet Can Temel (Gönyeli), Özenç Albayrak (Düzkaya), Tahir Sovukoluk (Binatlı), Ökkeş Can Acet (Mağusa Türk Gücü), Arif Tarım (Girne Halk Evi), Ahmet Berk Atakan (ChinaBazaar Gençlik Gücü)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 19.11.2023 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Lapta TBSK AKSA 1.Lig müsabakasında, hakeme itirazda bulunan ve akabinde hakemin üzerine koşarak vurmaya teşebbüs ettiği raporlardan tespit edilen Lapta TBSK 101675 lisans numaralı futbolcusu Necip Birinci’ye DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesi gerekmekte olup, konu fiilin teşebbüste kaldığı dikkate alınarak Disiplin Talimatı’nın 8’nci maddesindeki yetkiye istinaden 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 19.11.2023 tarihinde, Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK – Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasının bitişini müteakip, hakeme yönelik ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf etmesi nedeni ile ihraç edilen ve ihraç kararı sonrasında hakeme saldırmaya teşebbüs eden Ünimar Maraş GSK 113947 lisans numaralı futbolcusu HürolBayraktarcı’ya, 41 (1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 41 (1) (A) ve 44 (1) (A) uyarınca 7 resmi müsabakadan men cezası verilmesi gerekmekte olup, ilgili fiilinin teşebbüste kaldığı dikkate alınarak, Disiplin Talimatının 8’nci maddesindeki yetkiye istinaden 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 19.11.2023 tarihinde, Cemal Balses Stadı’nda oynanan Mormenekşe GBSK –Ünimar Maraş GSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında, çift sarı kart ile oyundan ihraç edilmesi müteakip, hakeme ağır hakaret, küfür ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği, keza maçın bitiş düdüğü ile duvardan atlayarak orta hakeme saldırmaya teşebbüs ettiği ve küfür ve tehditlere devam ettiği raporlardan tespit edilen Ünimar Maraş GSK 114546 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Emin Öztürk’e DT 41 (1) ve 44 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 41 (1) (A) ve 44 (1) (A) uyarınca 9 resmi müsabakadan men cezası verilmesi gerekmekte olup, ilgili saldırı fiilin teşebbüste kaldığı dikkate alınarak, Disiplin Talimatının 8’nci maddesindeki yetkiye istinaden 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



