banner762
banner815
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
6 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
10 0
 
Yılanlara dikkat
Yılanlara dikkat
131 0
İtfaiyeden yangın uyarısı
İtfaiyeden yangın uyarısı
11 0
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
Hani havalar ısınınca fiyatlar düşecekti
27 0
81 0
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
Belediyelerin tercihi de cimnastikçiler
15 0
banner797
banner854

Yonpaş Dumlupınar, Devecioğlu’yla 3 yıl daha uzattı

banner476

Yonpaş DumlupınarKulüp başkanı Mehmet Evram ile görüşen teknik direktör Sedat Devecioğlu, 2025 yılına kadar Yonpaş Dumlupınar'ın başında olacak

banner825
Yonpaş Dumlupınar, Devecioğlu’yla 3 yıl daha uzattı
Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar'da teknik direktör Sedat Devecioğlu ile anlaşmaya varıldı. Bir süreden beri gerçekleştirilen görüşmeler tarafların anlaşması ile sonuçlandı.Kulüp başkanı Mehmet Evram ile görüşen Sedat Devecioğlu, 2025 yılına kadar Yonpaş Dumlupınar'ın başında olacak. Bu arada tarafların takımın eksik bölgelerine yapılması düşünülen olası transferleri de masaya yatırdığı belirtildi.
Öte yandanYonpaş Dumlupınar'da olağan genel kurulun 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi kesinlik kazandı. Mevcut başkan Mehmet Evram'ın genel kurula tek aday olarak katılması bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.