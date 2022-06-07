Yonpaş Dumlupınar, Devecioğlu’yla 3 yıl daha uzattı

Yonpaş DumlupınarKulüp başkanı Mehmet Evram ile görüşen teknik direktör Sedat Devecioğlu, 2025 yılına kadar Yonpaş Dumlupınar'ın başında olacak

Süper Lig ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar'da teknik direktör Sedat Devecioğlu ile anlaşmaya varıldı. Bir süreden beri gerçekleştirilen görüşmeler tarafların anlaşması ile sonuçlandı.Kulüp başkanı Mehmet Evram ile görüşen Sedat Devecioğlu, 2025 yılına kadar Yonpaş Dumlupınar'ın başında olacak. Bu arada tarafların takımın eksik bölgelerine yapılması düşünülen olası transferleri de masaya yatırdığı belirtildi.

Öte yandanYonpaş Dumlupınar'da olağan genel kurulun 16 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesi kesinlik kazandı. Mevcut başkan Mehmet Evram'ın genel kurula tek aday olarak katılması bekleniyor.

