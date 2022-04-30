Girne derbisi Doğan'ın

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler:Evren Karademir, Olgun Canik, Sertan Alkın
DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih, Çağrı, Tansel, Aydın, Sercan, Ali Savaşan, Halil, Doğukan Demirman, Billy
TOL: Hüseyin Erkan, Mehmet Uçar, Can, Doğukan Altuntaş, Ali Avcısoyu, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İsmet, İlker Tek, İbrahim Karadal
Goller: 23.Dk Tansel,25.Dk Bilyy (DTB)- 90.Dk Cevdet (TOL)
Süper Ligde Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı’nı ilk devrede bulduğu gollerle mağlup ederek 50 puana yükselirken, Türk Ocağı 38 puanda kaldı.
13.Dk: DTB atağında Halil Turan soldan topu rakip yarı alana taşıdı ve topu Çağrı ile buluşturdu. Çağrı’nın sert şutunda top üst direkten geri geldi.
23.Dk: DTB atağında Aydın sağdan topu ceza alanına ortaladı ve Tansel vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. DTB 1-0 TOL
25.Dk: DTB atağında Aydın son çizgiye indi ve topu geride boş durumdaki Billy’e aktardı. Billy’nin vuruşunda top filelere gitti. DTB 2-0 TOL
35.Dk: TOL’da kazanılan frikiği kullanan İbrahim’in vuruşunda kaleci Cem golü önledi.
53.Dk: TOL atağında Cevdet yerden sert ve köşeye vurdu ancak kaleci Cem direk dibinden topu tokatladı.
90.Dk: TOL atağında topla buluşan Cevdet vuruşunda topu filelere gönderdi. DTB 2-1 TOL
90+2.Dk: DTB atağında ceza alanına gönderilen topta Mahmut kafa vuruşunu yaptı ancak top direkten geri geldi.
Foto: Özgür GÖKSEL
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