Gençlik Gücü yeniden Süper

Necati KÜLAHLILAR

AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e direkt çıkan ikinci takım China Bazaar Gençlik Gücü oldu. Geçtiğimiz hafta Çetinkaya’nın terfi etmesi, ardından da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından 29. haftada konuk ettiği Yalova’yı 2-0 mağlup eden Gençlik Gücü, ligin tamamlanmasına bir hafta kala ikinciliği garantileyerek Süper Lig’e yükseldi.

Birinci Lig’in 29. haftasında Gençlik Gücü ile Yalova, Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Süper Lig için bir puan yeten Gençlik Gücü her iki devrede bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek Süper Lig vizesi aldı. Gençlik Gücü’nün galibiyet golleri 13. dakikada Sabri Selden ve 90. dakikada Hasan Kanlı’dan geldi.

Müsabakanın tamamlanması ile takım büyük bir sevinç yaşayarak başarısını kutladı. Bu sonuçla G.Gücü 63 puana yükselirken, Yalova 32 puanda kaldı. Ligin son haftasında G.Gücü, Gençler Birliği’ne konuk olacak. Yalova ise Görneç’i ağırlayacak.

Gençlik Gücü son oynanan 2019-20 sezonunda Süper Lig’e veda etmişti. Pandemi nedeniyle oynanmayan 2020-21 sezonunun ardından bu sezon yer aldığı Birinci Lig’de sergilediği performans sonrasında yeniden Süper Lig’e yükselen yeşil beyazlı ekip bir sezon aradan sonra ülke futbolunun en üst ligine yükselmiş oldu.