Girne'de zorlu gece

Süper Ligde zirveye oynayan Doğan Türk Birliği ile liderin takipçisi Cihangir bu akşam Girne Mete Adanır Stadı’nda galibiyet hedefiyle karşılaşmaya çıkacaklar

Necati KülahlılarAksa Süper Ligin 7.haftasında Girne Mete Adanır Stadı’nda bu akşam haftanın açılış maçında Doğan Türk Birliği ile Cihangir karşılaşacak. Her iki takımda sakat ve eksik oyuncuların bulunduğu ve yine de maçın çok güzel geçmesi bekleniyor.DEVECİOĞLU: KAZANIP YARIŞA ORTAK OLMAK İSTİYORUZDoğan Türk Birliği Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, Cihangir maçı ile ilgili yaptığı açıklamada sakatlıklarından dolayı dert yandı. Devecioğlu “Dodo, Salih Güvensoy ve ameliyat olan Doğukan’da bu maçta yer alamayacak ve bunun yanında Hascan’ın ağrıları devam ediyor oynayıp oynayamayacağı maç günü belli olacak. Rakibimiz ligin formda takımlardandır elimizden geldiğince iyi mücadele verip kendi saha ve seyircimiz önünde kazanıp yarışa ortak olmak istiyoruz.”DAVULCU: OLDUKÇA ZORLU BİR MAÇA ÇIKACAĞIZSüper Ligde lider Y. Dumlupınar’la ayni puanla averajla ikinci sırada yer alan Cihangir takımının başarılı teknik direktörü Toygar Davulcu ise yaptığı açıklamada her maç olduğu gibi ayni ciddiyetle antrenmanlarını yaptıklarını belirtti.Davulcu Çok zor bir de fikstürle oynuyoruz. Bu maç öncesinde her maç olduğu gibi ayni ciddiyetle antrenmanlarımızı yapıyoruz. Son antrenmanımızı tamamladık artık maç saatini bekleyeceğiz. Bu maç öncesinde cezalı Yunus ve sakatlığı bulunan Babacar’da sıkıntımız var. Bu maçta oynama ihtimalinin az olduğunu biliyoruz ama Babacar bu maçta oynamak istiyor. Babacar’ın durumu maç saati belli olacak.”