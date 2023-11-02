Yağız ile Çanakkale yolları ayırdı

Aksa Birinci Ligde sezona oldukça iddialı bir kadro ile giren Dem’s Cons. Çanakkale ilk 6 haftada topladığı 8 puanla 5. sırada kendisine yer buldu. Çanakkale yönetimi geriye kalan 6 hafta sonrasında yaptığı değerlendirmede Türkiyeli golcü futbolcusu Yağız Küçük ile futbolcunun isteği ve teknik heyetin de olumlu görüşü sonrasında yolları ayırdı. Yağız Küçük, Hamitköy deplasmanında süre alamadıktan sonra ayrılma isteğini yönetime iletmişti.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde M.Hacıali Yılmazköy takımıyla oldukça iki bir performans sergileyen ancak bu sezonun ilk 6 haftasında Ozanköy’e karşı 1 gol atan Yağız Küçük, kariyerini Türkiye’de devam ettirme kararı aldı.

