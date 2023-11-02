banner913
banner932
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
15 0
 
Takla atarak durabildi
Takla atarak durabildi
39 0
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
18 0
Özrü kim dileyecek?
Özrü kim dileyecek?
41 0
Haspolat İlkokulu farkında
Haspolat İlkokulu farkında
49 0
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
100. yılda 100 gemiyle boğaz geçişi
22 0
banner964

Yağız ile Çanakkale yolları ayırdı

banner476

banner974
Yağız ile Çanakkale yolları ayırdı
banner971
Aksa Birinci Ligde sezona oldukça iddialı bir kadro ile giren Dem’s Cons. Çanakkale ilk 6 haftada topladığı 8 puanla 5. sırada kendisine yer buldu. Çanakkale yönetimi geriye kalan 6 hafta sonrasında yaptığı değerlendirmede Türkiyeli golcü futbolcusu Yağız Küçük ile futbolcunun isteği ve teknik heyetin de olumlu görüşü sonrasında yolları ayırdı. Yağız Küçük, Hamitköy deplasmanında süre alamadıktan sonra ayrılma isteğini yönetime iletmişti.
Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde M.Hacıali Yılmazköy takımıyla oldukça iki bir performans sergileyen ancak bu sezonun ilk 6 haftasında Ozanköy’e karşı 1 gol atan Yağız Küçük, kariyerini Türkiye’de devam ettirme kararı aldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.