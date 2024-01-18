Abaka yeniden Kartal

AKSA Süper Lig’in başkent ekiplerinden Yenicami eski futbolcusu Sergei Abaka’yı yine renklerine bağladı.
Ligin ilk devresinde Lefke’de forma giyen Abaka’nın bu transferi, YaoChristianKouakou ile Yenicami’nin yollarının ayrılması neticesinde gerçekleşti.
Abaka, kendisini yeniden Yenicami futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.
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