GG’nin kalecileri Zenga’ya emanet

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü, transferdeki hareketliliğini sürdürürken, teknik heyete de takviye yaptı.

Yeni sezonda da Gençlik Gücü’nün başında kalmaya devam edecek olan teknik direktör Kemal Yürekli ve yardımcısı Niyazi Özekmekçi’nin yanında kaleci antrenörü olarak, Ahmet Çeliker (Zenga) görev yapacak. Ahmet Çeliker son olarak Cihangir’de görev yapmıştı.

