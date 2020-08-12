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Basketbolun gelişimi için işbirliği yapacaklar

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LTB Başkanı Harmancı, federasyonla faydalı işbirlikleri yapmaya hazır olduklarını, ortak çalışmalarla güzide spora destek vermeye devam etmek istediklerini belirtti

Basketbolun gelişimi için işbirliği yapacaklar
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, genel kurulda göreve getirilen Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ile bir araya geldi.
LTB Binası'nda gerçekleştirilen görüşmede Mevlit ve ekibini kutlayarak söze başlayan Başkan Harmancı, federasyonla faydalı işbirlikleri yapmaya hazır olduklarını, ortak çalışmalarla güzide spora destek vermeye devam etmek istediklerini belirtti.
Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ise konuşmasında Başkan Harmancı'nın kendilerine gösterdiği yakın ilgiye teşekkür ederek, LTB ile basketbolun gelişimi konusunda yararlı işbirlikleri oluşturacaklarına inanç belirtti.
 
 
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