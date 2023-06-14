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GG’nin evladı yuvasına bonservisli döndü

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Geçtiğimiz sezon Doğan Türk Birliği’nden kiralık olarak Gençlik Gücü’ne dönen takım kaptanı Ali Akbulut, bugün GG yöneticilerinin yaptığı görüşmeler sonucunda bonservisiyle takıma döndü

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GG’nin evladı yuvasına bonservisli döndü
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Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’nün alt yapısından yetişen Ali Akbulut, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gençlik Gücü Kulübü'ne bonservisli olarak geri döndü.
Gençlik Gücü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gençlik Gücü takım kaptanı Ali Akbulut, bugün sponsor China Bazaar Direktörü ve eski başkan Suma Zafer ile eski başkanlarımızdan olan ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Reis'in, ülkemiz güzide kulüplerinden Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ile gerçekleştirdikleri görüşme sonucunda anlaşmaya vararak bonservisli olarak tekrardan GG’ye transfer olduğu bildirildi.
 
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