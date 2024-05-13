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GG’den tüm kupalara ambargo

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Kadınlar futbolda 2023 – 2024 sezonunda Süper Kupa ile Kıbrıs Kupasını müzesine götüren China Bazaar Gençlik Gücü Kadınlar Ligi final maçında rakibi oğan Türk Birliği mağlup ederek lig kupasını da kazanmayı başardı

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GG’den tüm kupalara ambargo
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi final maçı bu akşam Atatürk Stadı’nda oynandı.
Geçtiğimiz yılın şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü rakibi Doğan Türk Birliği’ni 2-0 mağlup ederek 2023-24 sezonu şampiyonu oldu.

İlk devresi 0 – 0’lık skorla tamamlanan final maçında Gençlik Gücü’ne şampiyonluğu getiren golleri 60’ncı dakikada penaltıdan ve 90+2’nci dakikada Ayşe Çetinkaya kaydetti.
Gençlik Gücü bu başarıyla sezonu Süper Kupa, Kıbrıs Kupası ve lig şampiyonluğu ile tamamlayarak tüm kupaları kazanmış oldu.
 
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