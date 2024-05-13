GG’den tüm kupalara ambargo

Kadınlar futbolda 2023 – 2024 sezonunda Süper Kupa ile Kıbrıs Kupasını müzesine götüren China Bazaar Gençlik Gücü Kadınlar Ligi final maçında rakibi oğan Türk Birliği mağlup ederek lig kupasını da kazanmayı başardı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi final maçı bu akşam Atatürk Stadı’nda oynandı.Geçtiğimiz yılın şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü rakibi Doğan Türk Birliği’ni 2-0 mağlup ederek 2023-24 sezonu şampiyonu oldu.İlk devresi 0 – 0’lık skorla tamamlanan final maçında Gençlik Gücü’ne şampiyonluğu getiren golleri 60’ncı dakikada penaltıdan ve 90+2’nci dakikada Ayşe Çetinkaya kaydetti.Gençlik Gücü bu başarıyla sezonu Süper Kupa, Kıbrıs Kupası ve lig şampiyonluğu ile tamamlayarak tüm kupaları kazanmış oldu.