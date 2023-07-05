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GG’den transfer atağı

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ChinaBazaar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği’nden defans oyuncusu Afün Girgen ve forvet Kaan Borova’yı kiralık olarak transfer etti

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GG’den transfer atağı
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Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligin başkent ekibi ChinaBazaar Gençlik Gücü, resmi transfer sezonun açılışıyla birlikte kadrosuna yeni isimler katmaya başladı.
GG yönetimi transferdeki hareketliliğini sürdürürken, İbrahim Köse’nin ardından 2 yeni futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

Süper Ligde üst sıralara oynamayı hedefleyecek olan ChinaBazaar Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği’nden defans oyuncusu Afün Girgen ve forvet Kaan Borova’yı kiralık olarak transfer etti.
Afün Girgen geçtiğimiz sezonu Düzkaya’da, opsiyonlu kiralık transfer olan Kaan Borova ise sakatlık sonrasında BTM Birinci Ligde Bostancı Bağcıl forması giymişti.
 
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