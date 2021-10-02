GG’den müthiş geri dönüş

Yer: Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Hüseyin Özaşık
Çetinkaya: Ozan, Tunç, Çağdaş(Özcan), Yusuf, Abbas(Burak), Kemal, Cemal, Ertan(Recep), İbrahim, Ömer, Erhan(Yiğitcan).
Gençlik Gücü: Emre, Aşkın, Hasan, Çağdaş, Sezgin, Orhan, Erin(Muhammet), Buğra(Eran), Tayfun(Mahmut), Ümitcan, İrfan(Ahmet Coşkun).
Goller:Abbas, Çağdaş(Çetinkaya). Tayfun Doğan, Hasan Kanlı(Gençlik Gücü)
AKSA Birinci Lig'de ilk 2 haftada hayal kırıklığı yaşayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, Çetinkaya derbisini müthiş bir geri dönüşe imza atarak kazanırken, adeta lige yeniden başladı. Çetinkaya ise ikinci mağlubiyetini alarak, 3 puanda kaldı.
Çetinkaya maça daha etkili başlarken, 15. dakikada savunmadan ileriye çıkan Abbas golü attı. 1-0 24. Dakikada ise klasik bir Çağdaş golü izlerken, yetenekli futbolcu serbest vuruştanharika bir gol attı.2 – 0
2 – 0’dan sonra toparlanan ChinaBazaar Gençlik Gücü, 28’de Tayfun Doğan, 32.’de ise savunmadan ileriye çıkan Hasan Kanlı’nıngolleriyle skora dengeyi getirdi.2 – 2
İkinci devreye de etkili başlayan ChinaBazaar Gençlik Gücü, Sezgin’in asistinde yine Tayfun ile gol buldu.2 – 3
Maça yeniden ortak olmayı hedefleyen Çetinkaya ataklarının sıklaştığı anlarda kaleci Emre kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken,84’te Ömer’in kafa vuruşu üst direkten geri dönünce ChinaBazaar Gençlik Gücü, maçı kazanmayı başardı. 2 – 3
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