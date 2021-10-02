AKSA 1. Lig’de üçüncü hafta başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa 1. Ligde üçüncü hafta Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü maçı ile başladı.

Aksa 1. Ligde alınan sonuç ve program şöyle.

Çetinkaya – ChinaBazaar Gençlik Gücü, 2 – 3

02/10/2021 Cumartesi, Saat: 16:30

İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği – Yalova, Hüseyin Özkan

İncirli Stadı: İncirli – Düzkaya, Zekai Töre

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik – Çanakkale,İsfendiyar Açıksöz

03/10/2021 Pazar,Saat: 16:30

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Görneç, Hakan Ünal

