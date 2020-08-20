GG’den bonservisli transferler

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Osman Karamanlı başkanlığındaki Gençlik Gücü yönetimi transferlerine devam ediyor.

Gençlik Gücü bugün 2 bonservisli transfere imza attı. Gençlik Gücü, Girne Halk Evi’nden tecrübeli savunmacı Mustafa Avcı ve etkili hücumcu Ahmet Saygı’yı kadrosuna kattı.

Bugün her iki futbolcu da imza attarken, transferlerin gerçekleşmesini sağlayan GG Kulüp sponsoru China Bazar yöneticisi eski başkan Suma Choudry ile diğer yöneticiler de imza töreninde hazır bulundu.