Piro resmi imzayı attı

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Mesarya, takımın elde ettiği şampiyonlukta büyük payı bulunan kaleci Hasan Piro’ya resmi imzayı attırdı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda düzenlenen imza töreninde yöneticiler Mehmetali Topaloğlu ile Kaan Ertuğ yer aldılar. Mesarya, Hasan Piro transferiyle kalesini güvene almış oldu.

