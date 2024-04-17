GG’de Yaşinses kadro dışı

Ara transfer döneminde Gençlik Gücü(GG) kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu Mustafa Yaşinses,GG yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı

Aksa Süper Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 10 haftadır galibiyet alamayarak play out hattına gerileyen China Bazaar Gençlik Gücü’nde Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu radikal kararlar almaya başladı.

China Bazaar Gençlik Gücü yönetim kurulu, yaptığı toplantı sonrasında ara transferde kadroya dahil edilen Mustafa Yaşinses’e kadro dışı cezası verdi.

China Bazaar Gençlik Gücü yönetim kurulu diğer futbolculara yönelik de yaptırımlar uygulama kararı alırken, ilerleyen süreçte de olumsuzlukların sürmesi halinde yeni kadro dışı cezaları verilebilecek. Mustafa Yaşinses, China Bazaar Gençlik Gücü’nün geçtiğimiz hafta 4 – 3 mağlup olduğu Karşıyaka maçında 63. dakikada oyuna girmişti.

Kadro dışı cezası alan Mustafa Yaşinses ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Kadro Dışı haberleri üzerine;

2023-2024 sezonunun henüz daha ilk haftalarında eski kulübümün yaşadığı maddi sıkıntıdan dolayı mecburen beni transfer dönemi bile açılmadan pek de seçme şansım olmadan satmak zorunda kalır ve gençlik gücüne transferim gerçekleşir seçme şansımın olmayışı Gençlik Gücü’nü istemediğimden değil eski kulübümün ve takım arkadaşlarımın gireceği zor durumdur yanlış anlaşılmasın. Herşeyin aslında çok da güzel başladığı hocamız Derviş Kolcu önderliğinde güzel bir kamp dönemi geçirdiğimiz sezon ortası kampından sonra hem saha içi hem saha dışı elimden gelenin fazlasını yapmaya çalıştım hiçbir zaman “ben” diyenlerden değil “biz” diyenlerden oldum 6 hafta önce oynanan maçta bileğimden sakatlandım ve 2 noktada 2. Derece yırtık oluştu buna rağmen özel hayatımdan işimden fedakarlık ederek her maç acı dolu fizik tedavilerle iğnelerle maçlara çıkarıldım elimden geleni en azından yapmaya çalıştım. Kötü gidişin faturası tek problem ben mişim gibi bana kesildi bugüne kadar ne takımı bu kişi benden daha çok alır diye yarı yolda bırakıp kaçtım ne habersizce uçağa binip bir daha gelmeyecem diyerek ayrıldım ne sahada kahraman olmaya çalışarak bencil davrandım ne de yalandan antrenman yaparım deyip birilerini kandırdım ne de bazı yöneticileri arayıp kötü gidişi başka takım arkadaşlarımı kötüleyerek onların üzerine yıkmaya çalıştım içim rahat başım dik! Yeni sezonda görüşmek üzere.

Saygılarımla.”

