Eski kız arkadaşını darp etti

Eski kız arkadaşını darp eden ve kızın cep telefonunu kasten yere atıp kıran Hamza Özcü tutuklandı

Eski kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Hamza Özcü "Ciddi Darp" ve "Kasti Hasar" suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 16.04.2024 tarihinde saat 11:00 raddelerinde eski sevgilisi 18 yaşındaki isminin baş harfleri S.B.’nin kafasına sol eli ile birkaç kez yumruk atıp, sağ elinin avuç içi kısmı ile burnuna bir kez vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, ayrıca zanlının Girne’de Said Terzioğlu Sokak üzerinde eski kız arkadaşına ait 8 bin TL değerindeki cep telefonunu kasten ve kanunsuz olarak yere atıp kırmak suretiyle hasara uğrattığını söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sol yanağında yaygın ekimotik alanın ve burnunda hassasiyet ve kızarıklığın olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini belirtti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, ifadesinde suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

