GG'de kiralıklar belirlendi

Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü’nde yeni sezon hazırlıkları neşe içerisinde sürüyor.
Teknik direktörü Kemal Yürekli yönetiminde süren antrenmanların yanı sıra kadro şekillenmesinin de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralık futbolcuları da belirlemeye başladı.
İlk kiralık listesinde ise Mustafa Avcı, kaleci Raif Pehlivan, İltaç Keçeli ve Ahmet Can Tokmak yer alıyor.
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