MTG’den kuvvetli transfer

Son şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde (MTG) yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Ali Oraloğlu yönetiminde sürüyor.

Kadro şekillenmesinin de sürdüğü Mağusa Türk Gücü’nde ilk transfer de belli oldu. Mağusa Türk Gücü, Mormenekşe’nin yıldızı Emre Kuvvetlişahin ile anlaştı. Yıldız sağ kanat ve hücum oyuncusu Emre Kuvvetlişahin’in bonservisi için Mormenekşe yönetimi ile de anlaşan Mağusa Türk Gücü yönetimi, futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna kattı.

