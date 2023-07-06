GG'ye Sieara Leoneli milli orta saha

Lefkoşa’nın yeşil beyazlı Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü transfer çalışmalarında dolu dizgin ilerliyor. Hafta başından itibaren 3 süper lig futbolcusunu renklerine bağlayan China Bazaar Gençlik Gücü orta sahasını Sierra Leone Milli Takımı oyuncusu Abu Dumbuya ile güçlendirdi.24 yaşındaki Sierre Leone’li oyuncu geçtiğimiz hafta Nijerya Milli Takımı’na karşı 90 dakika görev yapmıştı.Gençlik Gücü sosyal medya hesabından yeni transferi şöyle duyurdu:“Orta sahamızın yırtıcı panteri ABU DUMBUYA!Henüz geçen hafta Nijerya Milli takımına karşı 90dk. forma giyerek Sierra Leone Milli Takımının son dönemlerinin vazgeçilmez oyuncusu haline gelen 24 yaşındaki ABU DUMBUYA ile anlaşmaya vardığımızı tüm kamuoyuna mutlulukla duyurmak isteriz!GG’ye Hoş Geldin Panter!Welcome to GG Panther!