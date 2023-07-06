Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2023 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, toplantı saat 12.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Son asgari ücret, brüt 13 bin 563 Türk Lirası olarak 1 Ocak 2023'te belirlenmişti.
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