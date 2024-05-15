Geçitkale, ligde kalmayı başardı

Aksa 1. Lig play-out 2. Hafta maçları dün oynandı.Geçitkale ile Ozanköy arasında oynanan maç 0 – 0 tamamlanırken, Lapta rakibi Maraş’ı 1 – 0 yendi ve bu sonuçla Geçitkale aldığı 1 puanla ligde kalmayı başardı.

İkinci maçlar sonucunda Geçitkale ve Lapta 20’şer, Maraş 19 ve Ozanköy 18 puanla sıralandılar. 19 Mayıs Pazar günü saat 17:00’de oynanacak olan maçlar öncesinde Geçitkale ligde kalmayı garantiledi. Geçitkale son maçta Maraş’a mağlup olsa dahi, Lapta – Ozanköy maçının sonucuna bakmaksızın ligde kaldı. Geçitkale, Lapta ile play outta oynadığı maçı kazandığı için ligde kalmayı garantiledi.

