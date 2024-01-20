GG üç golle turladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Northernland Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçında Hamitköy ŞHSK – China Bazaar Gençlik Gücü’nünkonuk etti.

Esat ErdoğmuşStadı’nda oynanan ve Şakir Azizoğlu’nun yönettiği karşılaşmanın ilk devresinde China Bazaar Gençlik Gücü’nün üstünlüğü vardı. Yeşil beyazlılar, Kaan Borova ve İbrahim Köse’nin golleriyle ilk yarıyı 2 – 0 önde tamamladı.

İkinci devreye oyuncu değişiklikleriyle başlayan Hamitköy, orta saha üstünlüğünü ele geçirirken, 72’de Eser’in güzel golüyle skoru 1 – 2 yaptı. 1 – 2’den sonra Özgür’ün serbest vuruştan şutu üst direkten döndü.

Uzatmanın son anlarında Gençlik Gücü’nden Hasan Akkuyu skoru belirledi. 1 – 3.

Bu sonuçla China Bazaar Gençlik Gücü böylelikle 2. Tura yükseldi.



