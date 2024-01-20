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Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti

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Göçmenköy, Northernland Kıbrıs Kupası ilk tur maçında konuk olduğu Mormenekşe karşısında birçok gol pozisyonunu değerlendiremeyerek Gime Toure'nin attığı golle 1 - 0 yenerek turladı

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Göçmenköy, Mormenekşe'yi tek golle geçti
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Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Halil Erden Canaloğlu, Buse Bağrıkara
Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Fetin, Mehmet Çayan, , Aykut, Tugay(Gökay), Ertan, İrfan, Şaban(Aziz), Cenker(Justice), İzzet.
Göçmenköy:  Kıvanç, Bilal, Kadir, Mevlüt, Issac, Reşit, Musa(Bayram), İbrahim Çıdamlı, Bekir(Eray), Debuto(Hüseyin Çıdamlı), Gime Toure.
Kırmızı Kart: Dk. 65 Fetin(Mormenekşe)
Gol: Dk. 70 Gime Toure
 
Northenland Kıbrıs Kupası 1. Tur maçlarından olan Mormenekşe ile Göçmenköy arasındaki mücadelede kazanan taraf tek golle Göçmenköy oldu.
Dk. 33 Organize gelişen Göçmenköy atağında Mormenekşe orta alanında topla buluşan Musa çalımlarla ceza sahasına yaklaşarak pasını vererek Toure'yi topla buluşturdu. Toure önünü açarak şutunu attı ancak top yandan auta gitti.
Dk. 37 Göçmenköy atağında İbrahim Çıdamlı ile Bekir'in verkaçında Mormenekşe ceza sahası içinde Bekir'in şutunda kaleci Ozan gole izin vermedi.
Dk.48 Organize gelişen Mormenekşe atağında İrfan'ın ortasında arka direkte boşta bulunan Cenker'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
Dk. 65 Hızlı gelişen Göçmenköy atağında Mormenekşe defans arkasına atılan topa hareketlenen Toure ceza sahasına girerken Fetin'in müdahelesiyle yerde kalınca hakem faulü vererek Fetin'e sarı kart verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Dk.70 Soldan gelişen Göçmenköy atağında topla buluşan Toure son çizgiye inerek yaptığı ortada defansa çarpan top kaleciyi yanıltarak arka direkten ağlara gitti. 0 - 1
Dk. 87 Mormenekşe orta sahasında topla buluşan Gime Toure iki defans oyuncusundan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda kaleciyi de çalımlamak isterken topu dışarı attı.
Dk. 89 Göçmenköy atağında Reşit'in ortasında boşta kalan Gime Toure güzel bir kafa vuruşu yaptı ancak kaleci Ozan gole izin vermedi.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Mormenekşe 0 – Göçmenköy 1 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla Göçmenköy son 16’ya kalmayı başardı.
 
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