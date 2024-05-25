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GG, Turan Altay’a emanet

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GG, Turan Altay’a emanet
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Aksa Süper Lig’de play-out oynayarak ligde kalmayı başaran China Bazaar Gençlik Gücü yeni sezon için teknik direktörünü belirledi.
Geride kalan sezonda sıkıntılı dönem geçiren Başkent temsilcisi CB Gençlik Gücü takımı tecrübeli teknik adam Turan Altay’a emanet etti.
Yeni sezonda rahat ve keyifli bir dönem geçirme düşüncesi olan Gençlik Gücü yönetimi takımı tecrübeli teknik adama emanet etti.
 
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