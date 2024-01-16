GG son gün defansa takviye yaptı

Aksa Süper Lig ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, 1. Lig ekibi Gönyeli ile devre arası ipleri koparan stoper Erol Emelce’yi kadrosuna dahil ederek transferin son günü imza attırdı.
China Bazaar Gençlik Gücü sezon başında Gönyeli’nin Türkiye BAL liginden getirdiği KKTC Kimliği taşıyan stoper Erol’u renklerine bağladı.
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