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Cigi, önce Karşıyaka’ya sonra Girne’ye gitti

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Cigi, önce Karşıyaka’ya sonra Girne’ye gitti
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Sezon başında Aksa Süper Lig ekibi Türk Ocağı’na transfer olan Mehmet Gürpınar(Cigi), Türk Ocağı Kulübü’nün transferi için verdiği çeklerin karşılıksız çıkması sonrasında KTFF tarafından M. Karşıyaka takımına geri verilirken, transferin son gününde bir başka Girne kulübüne transfer oldu.
Mehmet Gürpınar ara transferin son gününde 1. Lig ekibi Girne Halk Evi’ne imzayı attı.
Gürpınar’ın Karşıyaka’ya geri dönüşüyle ilgili KTFF şu açıklamayı yaptı:
“KTFF Yönetim Kurulu 15.01.2024 tarihinde Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;
Miracle Karşıyaka ASK'ın KTFF’ye yapmış olduğu 12.01.2024 tarihli şikayet üzerine Türk Ocağı Limasol SK’nın Mehmet Gürpınar transferinde kullanılmak üzere Miracle Karşıyaka'ya vermiş olduğu çeklerinin karşılıksız çıkmasından dolayı ve/veya ilk transfer dönemine kadar ödenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. Maddesi gereği, ilgili futbolcu için kulüplerin yapmış olduğu transferin iptaline ve KTFF kayıtlarındaki Mehmet Gürpınar'ın Miracle Karşıyaka ASK'a tekrardan kaydı yönünde düzeltilme yapılmasına karar verilmiştir.”
 
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