GG sahası ışıl ışıl

Başkent Lefkoşa ekiplerinden Gençlik Gücü’nün (GG)antrenman sahası olarak kullandığı Kemal Deniz Antrenman Sahasının zemini halı gibi oldu.
Geçtiğimiz yıl çok kötü bir duruma gelen Kemal Deniz Antrenman Sahasının zemini adeta patates tarlasını andırıyordu. Ancak geçen zaman içerisinde yapılan bakım ve futbolsuz günlerden dolayı kullanılmayan zemin oldukça güzel bir duruma geldi.
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