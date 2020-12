Atlar engelleri aştı

KKTC Binicilik Federasyonu, 6. Ayak Engel Atlama Müsabakası, 5-6 Aralık 2020

tarihlerinde, Aner Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

Coşkulu ve oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi önünde gerçekleştirilen 6. Ayak Engel Atlama Müsabakasısonuçları şöyle oldu:

70 cm X pole kategorisi

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Asya Altıngüneş Şayan

2. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizJack

3. Royal Atlı Spor Kulübü Bulut Mirka Asya

70 cm kategorisin

5-12 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizJack

2. Royal Atlı Spor Kulübü Bulut Mirka Asya

3. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizZagor

12-14 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Tunaç Atlı Spor Kulübü Batuhan Özbek Ringo

2. Tunaç Atlı Spor Kulübü Juliet Öğün Queen

3. Ferdi Talese Floyd Mr X

90 cm kategorisi

12-14 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Ali Toruntay Sydney

2. Ferdi EvanAppletonJocker

3. Ferdi EvanAppleton Jackson

15-18 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Aner Atlı Spor Kulübü Defne Çobanoğlu Stapillion

2. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü Leyla GökaşanWulensa

3. Aner Atlı Spor Kulübü Melisa Yergin Arseniyos

18 yaş üzeri kategorisi

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben Guima Artist

2. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır Wulensa

3. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie

Genel Klasman

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben Guima Artist

2. Aner Atlı Spor Kulübü Defne Çobanoğlu Stapillion

3. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır

İkinci gün sonuçları şöyle oldu:

80 cm kategorisi

5-12 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbeniz Zorba

2. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizJack

3. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizZagor

12-14 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Tunaç Atlı Spor Kulübü Batuhan Özbek Ringo

2. Tunaç Atlı Spor Kulübü Juliet Öğün Queen

15-18 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Aner Atlı Spor Kulübü Nurten ParalikHunter

2. Aner Atlı Spor Kulübü Nurten ParalikSinclair

3. Aner Atlı Spor Kulübü Türkay Gökhan Mr Marley

18 yaş üzeri kategorisi

Kulüp Binici At

1. Aner Atlı Spor Kulübü Fevzi Kızılkılınç Çakır

2. Kıbrıs Atlı Spor Kulübü Tuğberk EskimuhtaroğluSecret

3. Aner Atlı Spor Kulübü Meliz DeralBetty

100 cm kategorisi

15-18 yaş kategorisi

Kulüp Binici At

1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü Leyla GökaşanWulensa

2. Aner Atlı Spor Kulübü DefneÇobanoğluStapillion

3. Aner Atlı Spor Kulübü Serkan Efe Ünal Hunter

18 yaş üzeri kategorisinde

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie

2. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır

3. Beşok Atlı Spor Kulübü Kemal LordNadarena

Genel Klasman

Kulüp Binici At

1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü Leyla GökaşanWulensa

2. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie

3. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır

120 cm kategorisi

18 yaş üzeri kategorisi

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie

Genel Klasman

Kulüp Binici At

1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie