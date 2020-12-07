Atlar engelleri aştı

KKTC Binicilik Federasyonu, 6. Ayak Engel Atlama Müsabakası, 5-6 Aralık 2020
tarihlerinde, Aner Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.
Coşkulu ve oldukça kalabalık bir izleyici kitlesi önünde gerçekleştirilen 6. Ayak Engel Atlama Müsabakasısonuçları şöyle oldu:
70 cm X pole kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Asya Altıngüneş Şayan
2. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizJack
3. Royal Atlı Spor Kulübü Bulut Mirka Asya
70 cm kategorisin
5-12 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizJack
2. Royal Atlı Spor Kulübü Bulut Mirka Asya
3. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizZagor
12-14 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Tunaç Atlı Spor Kulübü Batuhan Özbek Ringo
2. Tunaç Atlı Spor Kulübü Juliet Öğün Queen
3. Ferdi Talese Floyd Mr X
90 cm kategorisi
12-14 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Ali Toruntay Sydney
2. Ferdi EvanAppletonJocker
3. Ferdi EvanAppleton Jackson
15-18 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Aner Atlı Spor Kulübü Defne Çobanoğlu Stapillion
2. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü Leyla GökaşanWulensa
3. Aner Atlı Spor Kulübü Melisa Yergin Arseniyos
18 yaş üzeri kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben Guima Artist
2. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır Wulensa
3. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie
Genel Klasman
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben Guima Artist
2. Aner Atlı Spor Kulübü Defne Çobanoğlu Stapillion
3. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır
İkinci gün sonuçları şöyle oldu:
80 cm kategorisi
5-12 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbeniz Zorba
2. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizJack
3. Tunaç Atlı Spor Kulübü NerinBatıbenizZagor
12-14 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Tunaç Atlı Spor Kulübü Batuhan Özbek Ringo
2. Tunaç Atlı Spor Kulübü Juliet Öğün Queen
15-18 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Aner Atlı Spor Kulübü Nurten ParalikHunter
2. Aner Atlı Spor Kulübü Nurten ParalikSinclair
3. Aner Atlı Spor Kulübü Türkay Gökhan Mr Marley
18 yaş üzeri kategorisi
Kulüp Binici At
1. Aner Atlı Spor Kulübü Fevzi Kızılkılınç Çakır
2. Kıbrıs Atlı Spor Kulübü Tuğberk EskimuhtaroğluSecret
3. Aner Atlı Spor Kulübü Meliz DeralBetty
100 cm kategorisi
15-18 yaş kategorisi
Kulüp Binici At
1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü Leyla GökaşanWulensa
2. Aner Atlı Spor Kulübü DefneÇobanoğluStapillion
3. Aner Atlı Spor Kulübü Serkan Efe Ünal Hunter
18 yaş üzeri kategorisinde
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie
2. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır
3. Beşok Atlı Spor Kulübü Kemal LordNadarena
Genel Klasman
Kulüp Binici At
1. Terzioğlu Atlı Spor Kulübü Leyla GökaşanWulensa
2. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie
3. Aner Atlı Spor Kulübü FergülKarakartal Çakır
120 cm kategorisi
18 yaş üzeri kategorisi
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie
Genel Klasman
Kulüp Binici At
1. Royal Atlı Spor Kulübü Karem Ben GuimaAnnie
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