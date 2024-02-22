Basketbol Büyükler EXtend Ligi kuraları çekildi

Basketbolda kadın ve erkekler liginin sponsoru EXtend oldu.
Lig ve kupa kuraları Basketbol Federasyonu’nda çekildi.
ERTAN AZER TURNUVASI 18 MART’TA BAŞLIYOR
Federasyon büyüklerde mücadeleyi Ertan Azer Turnuvası ile başlatıyor. 18-22 Mart tarihlerinde hem kadın hem de erkeklerde yapılacak turnuvaya erkeklerde 5, kadınlarda ise 6 takım katılacak. Kadınlarda turnuvaya Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği, DAÜ, Savoy Marmara, Leventspor ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi katılıyor.
Erkeklerde turnuvada Koopspor, Caesar Larnaka Gençler Birliği, Savoy Marmara, Soyer Aksu ve Baf Ülkü Yurdu takımları mücadele edecekler.
Yapılan kura çekiminde erkeklerde ilk maçlarda Koopspor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Savoy Marmara - Soyer Aksu mücadele edecekler. Baf Ülkü Yurdu ise turnuvada Savoy Marmara - Soyer Aksu galibi ile karşılaşacak.
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