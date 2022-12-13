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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Toplaoğlu ve Düzdaban disipline sevk edildiler

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Toplaoğlu ve Düzdaban disipline sevk edildiler
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Aksa 1. Ligin 12. Haftasında oynanan Düzkaya – Miracle Karşıyaka maçı ile ilgili Düzkaya teknik direktörü Hasan Topaloğlu ile Karşıyaka Başkanı Umut Düzdaban arasında yaşanan olaylar nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.
10.11.2022 tarihinde Düzkaya KOSK ile Miracle Karşıyaka ASK arasında Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan AKSA 1 Lig müsabakasında, Düzkaya KOSK Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu ile Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban arasında gerçekleşen olaylar sonucunda;  gözlemci raporuna göre Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Ve 44. Maddelerince; yine gözlemci raporu ve Miracle Karşıyaka ASK Başkanı Umut Düzdaban’ın Disiplin Kurulu’na yaptığı yazılı şikâyet üzerine, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Ve 44. Maddeleri uyarınca, Düzkaya Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu’nun Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildi..
 
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