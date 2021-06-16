GG geleceğe yatırım yapıyor

Gençlik Gücü önemli transferlerle kadrosunu şekillendirdikten sonra genç ve gelecek vaat eden genç futbolcularla da kadrosunu güçlendirmeye başladı.

Yeşil beyazlılar, tarihinde ilk kez BTM Birinci Ligde mücadele edecek olan Demirhan’dan Ziya Can Bolu’yu kadrosuna kattı.

Ziya Can oynadığı futbol ve sergilediği performansla Demirhan’ın şampiyonluğuna büyük katkı koymuştu.

